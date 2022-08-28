«العجوز مانارينو» بطل من «التدريب»!

واشنطن (رويترز)

شارك الفرنسي أدريان مانارينو في بطولة ونستون سالم المفتوحة للتنس، من أجل الحصول على بعض التدريب، قبل بطولة أميركا المفتوحة، لكنه حقق إنجازاً «غير متوقع» بالفوز بلقب البطولة، وهي من فئة 250 نقطة.

وواجه مانارينو صعوبة في بداية البطولة، عندما أنقذ أربع نقاط لحسم المباراة في مباراته الأولى، لكنه انتفض بعد ذلك، وفاز على أربعة لاعبين مصنفين، قبل الوصول لأول مباراة نهائية منذ 2020.

وبعد ذلك أكمل مانارينو «34 عاماً» المهمة بالفوز على الصربي لاسلو ديري 7-6 و6-4 في المباراة النهائية محرزاً لقبه الثاني.

وقال مانارينو بعد التتويج باللقب «لم يكن هذا متوقعاً بعد المباراة الأولى،

جئت إلى هذه البطولة، من أجل الحصول على بعض التدريب قبل بطولة أميركا المفتوحة، وأنا سعيد فعلاً، لتمكني من تحقيق ما هو أكثر من ذلك، وهو الفوز بلقب البطولة، غير متوقعة لكنها أخبار طيبة».

وبفوزه باللقب أصبح مانارينو «34 عاماً» أكبر لاعب سنا يحرز لقب البطولة طوال تاريخها، كما أصبح أول فرنسي يتوج باللقب.

وفي الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، والتي تنطلق في نيويورك، يلتقي مانارينو مع الهولندي جيس بروفر.