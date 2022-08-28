ماتيوس: خليفة ليفاندوفسكي على خطى ميسي



أنور إبراهيم (القاهرة)

بدأ النجم الألماني الشاب جمال موسيالا جناح بايرن ميونيخ الموسم الحالي للدوري الألماني «البوندسليجا» أفضل بداية وسجل 3 أهداف في مباراتين ولفت إليه الأنظار بشدة، وتنبأ له الكثيرون بمستقبل رائع في عالم كرة القدم، بل وصل الأمر بالنجم الألماني المخضرم لوثر ماتيوس «61عاماً»، أسطورة البايرن ومنتخب «المانشافت»، إلى حد مدحه والإطراء على أدائه ومهاراته وذكائه، وقارنه بالنجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال ماتيوس الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1990 والوصيف في1991: إن موسيالا رغم صغر سنه «19عاماً» يملك مقومات النجم ذي الطراز العالمي، وأعرب عن أمله في أن يراه الأفضل في العالم، ولكنه اعتراف في الوقت نفسه بأن موسيالا لايزال في مرحلة التطور وصقل الموهبة، ويمكنه أن يتحسن كثيراً بمرور المباريات والسنين، مشيراً إلى إنه يذكّره بالموهوب ليونيل ميسي في تحركاته بالكرة وانطلاقاته ومراوغاته، مؤكداً إنه سيصبح في منطقة أخرى إذا ما استمر في تطوير نفسه.

ووجه لوثر ماتيوس كابتن منتخب ألمانيا الحائز على بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا، رسالة حب إلى موسيالا قال له فيها: عليك أن تستمر على هذا المنوال وأن تسعى دائماً للفوز بكل البطولات مع فريقك.

وأكد ماتيوس أن هذا النجم الألماني الشاب بمقدوره أن يحصل على الكرة الذهبية يوماً ما، بل وأن يرفع كأس العالم مع منتخب «المانشافت» في أقرب فرصة. وأضاف: لقد ثبّت موسيالا قدمه في ناديه ومنتخب بلاده، ولاينقصه الطموح، وإذا ما استمر على هذا النحو سيكون خليفة النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في النادي البافاري.

جدير بالذكر أن جمال موسيالا يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، ولعب لكل منتخبات الناشئين والشباب الإنجليزية من سن 7إلى 21سنة، ولكنه فضل اللعب لمنتخب ألمانيا الأول بعد ذلك، وانضم بالفعل لـ «المانشافت» ولعب حتى الآن 15 مباراة دولية.