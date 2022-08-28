«الإمبراطور» و«الفرسان» صيام لمدة 180 دقيقة



مراد المصري (دبي)



تعادل فريقا شباب الأهلي والوصل من دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت على استاد راشد، في إطار تحضيراتهما لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

جاء هذا التعادل السلبي ليواصل الفريقان صيامهما عن التسجيل في مباراتين متتاليتين «180 دقيقة»، بعدما خسر «الفرسان» أمام البطائح بهدف دون مقابل قبل ذلك، كما خسر «الإمبراطور» بذات النتيجة أمام الرفاع البحريني.

ويستهل الوصل مشواره في مسابقة الدوري بلقاء الوحدة على استاد زعبيل الجمعة المقبل، فيما يلعب شباب الأهلي مع الشارقة على استاد راشد السبت المقبل، في اختباران قويان للفريقين في مستهل المسابقة.