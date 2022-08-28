فتح باب التسجيل لـ «أبوظبي جراند سلام» للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



رحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية بأسرة الجودو أعضاء الاتحاد الدولي «198 دولة» في إمارات المحبة والسلام، التي تحتضن النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو مواصلة للتعاون مع الاتحاد الدولي.

وقال: بكل الحب نرحب بضيوف الإمارات في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وهي تستعد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام 2022، خلال الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر القادم، والتي تعتبر واحدة من الاحداث الرياضية العالمية الكبرى، وسيبدأ التسجيل اعتباراً من غد «الاثنين»، ويستمر حتى 15 أكتوبر القادم، وحتي الآن تقدمت 8 دول من خلال موقع الاتحاد الدولي للمشاركة قبل فتح باب التسجيل وهي منتخبات البحرين، السعودية، العراق، أنجولا، غينيا، غامبيا، الدنمارك، وتركمانستان.

أضاف الدرعي: فيما يتعلق باستعدادات منتخبنا الأول فسوف يغادر اليوم إلى المجر لإقامة معسكر دولي في مركز الاتحاد الدولي للجودو في بودابست يستمر لمده 10 أيام، بعدها يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في معسكر المنتخبات الدولي قبل العودة إلى بودابست استعدادا للسفر إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر والتي تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.

وتضم قائمة منتخبنا أربعه لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كجم، وجرجوري عمران في تحت 90 كجم، وظافر في تحت 90 كجم، ومحمدوف عمر فوق 100 كجم، ويشارك في بطولة طشقند حتى الآن 33 دولة قبل إغلاق باب التسجيل، وبعدها تتجه أنظار منتخبنا لبطولة أبوظبي الكبرى.