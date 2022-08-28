خيول الإمارات تخطف الأضواء في بريطانيا وأميركا



محمد حسن (دبي)



حققت خيول الإمارات ثلاثية رائعة بمضمار جودوود في بريطانيا، جاءت عبر كل من «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهرة «فيري كروس» لجودلفين، و«هو يا مال» لأحمد الشيخ، وشهد الحفل 5 انتصارات للفارس وليام بيوك.

وجاء فوز الجواد «جدومي» بإشراف كريسفورد وقياد وليام بيوك، في سباق سلبريشن مايل ستيكس للفئة الثانية، لمسافة الميل، مسجلا فوزه الثاني على التوالي هذا العام والرابع في مسيرته.

وتفوق «جدومي» بفارق عنق عن الوصيف ورفيقه في الاسطبل «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة اندريه اتزيني، بينما حل جواد شادويل المرشح «متسابق» بالمركز الرابع.

أما مهرة جودلفين «فيري كروس» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، فقد انتزعت ببراعة لقب سباق وليام هيل بريستيج فيليس ستيكس للفئة الثالثة، وأكملت ابنة الفحل «دباوي» ثاني فوز في مسيرتها من أربع مشاركات.

وأكمل الثلاثية «هو يا مال» بإشراف جورج بوجي وقيادة بيوك، بعد تتويجه بلقب سباق وليام هيل مارش ستيكس للفئة الثالثة، وتمكن ابن الفحل «تيريتورس» من تحقيق فوزه الأول تحت إشراف المدرب بوجي حاجزاً مقعده في سباق سانت ليجر ستيكس.

من ناحية أخرى انتزع جواد جودلفين «كوديز ويش» فوزا مهما بمضمار ساراتوجا بالولايات المتحدة الأميركية، محققا أول انتصاراته بالفئة الأولى في سباق فورو ستيكس.