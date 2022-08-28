كوندي جاهز للظهور الأول مع «البارسا»



برشلونة (د ب أ)



يستعد المدافع الفرنسي جوليس كوندي، لتسجيل ظهوره الأول مع فريقه برشلونة، بعد تسجيله بالفريق، والسماح له بالمشاركة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادماً من إشبيلية الشهر الماضي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 62 مليون و500 آلف يورو، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع إشبيلية، ولكن برشلونة في البداية لم يكن قادراً على تسجيل المدافع الفرنسي والدفع به في مباريات الدوري الإسباني، في ظل حاجة الفريق لتقليص نفقات الأجور بما يتماشى مع سقف الرواتب.

وجرى منح أولوية في التسجيل للاعبين الذين تم التعاقد معهم قبل كوندي،

حيث شارك روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن بالفعل مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وأصبح كوندي الآن مسجلاً بشكل رسمي في برشلونة، بحسب الموقع الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم.