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الرياضي

كلوب يرد على «تسعة بورنموث» بهذه الكلمة!!

كلوب يرد على «تسعة بورنموث» بهذه الكلمة!!
28 أغسطس 2022 10:30

 
لندن (د ب أ) 

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وصف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، فوز فريقه 9 / صفر على بورنموث بالمرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالمثالي، حيث نجح فريقه في تحقيق رقم قياسي بعد فوزه بتلك النتيجة.
ودخل ليفربول قائمة الأندية التي فازت بتسعة أهداف في الدوري الإنجليزي، إلى جانب كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتوتنهام، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن كلوب أجاب حينما تم سؤاله عن وصف لتلك المباراة بكلمة واحدة: «فوز مطلوب».
وأضاف: «بعد فترة إعداد قصيرة ونتائج متذبذبة، فاز الفريق بالدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، لعبنا بشكل جيدا ثم تراجعنا لسبب ما».
وتابع كلوب: «لم نكن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها، كان لدينا لحظات جيدة في كل المباريات حيث أظهرنا قوتنا خلالها، وأشياء أخرى علينا التطور فيها». 

يورجن كلوب
ليفربول
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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