9 و4 وهالاند في «رابعة البريميرليج»

ليفربول (أ ف ب)

حقق ليفربول وصيف البطل فوزاً كاسحاً على ضيفه بورنموث 9- صفر في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، معادلاً بذلك الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ الدوري الممتاز «البريميرليج» منذ انطلاقه عام 1992.

وسجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو، والكولومبي لويس دياس «ثنائية»، وأضاف ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك والبديل البرتغالي فابيو كارفاليو ولاعب بورنموث الويلزي كريس ميفام بالخطأ في مرماه، الأهداف الأخرى.

وعادل ليفربول الرقم القياسي للدوري الممتاز المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد الفائز على إيبسويتش 9- صفر عام 1995 ثم على ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها العام الماضي، وليستر سيتي الذي تغلب على ساوثهامبتون 9-صفر أيضاً عام 2019.

وعاد مانشستر سيتي من التأخر بهدفين إلى فوز كبير 4-2 على ضيفه كريستال بالاس الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين، حيث سجل جون ستونز لاعب سيتي الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف يواكيم أندرسن الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 21 وفي الشوط الثاني، نجح السيتي في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 53، قبل أن يتألق النرويجي إرلينج هالاند ويسجل ثلاثة أهداف في الدقائق 62 و70 و81. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند أربع نقاط.

وتغلب تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي 2 -1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج»، غرب العاصمة الإنجليزية لندن.