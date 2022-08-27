بندر الأحبابي يحصد الكرة الذهبية في حفل «جوائز المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)



كرمت رابطة المحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الرياضي الماضي 2021-2022، في أمسية استثنائية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلو المؤسسات الراعية، ممثلو الأندية، ونخبة من نجوم الرياضة والإعلام.

وألقى الجنيبي كلمة ثمن فيها دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وشكر الشركاء الإستراتيجيين، ورعاة بطولات رابطة المحترفين، وأشاد بالجهود التي بذلتها أندية المحترفين.

وافتتح حفل الجوائز بعرض تفاعلي بتقنية الهولوجرام ثلاثي الأبعاد الحديثة، حول ذكريات بطل كرة قدم، تجسد مسيرة اللاعب المحترف منذ الصغر، وحتى تحقيق أحلامه في إطار درامي، أخذ الحضور والمشاهدين عبر الزمن، ليعيشوا لحظات التحديات، العزم والإرادة والإصرار، التي صنعت الأبطال والنجوم.

تلا العرض تكريم الرعاة والشركاء، تقديرًا لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، وشمل التكريم كلا من:

أدنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، قصر الإمارات، طيران الإمارات، النابودة للسيارات، فنادق ريكسوسونايكي، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية وقناة الشارقة الرياضية واتحاد كرة القدم.

وحصد بندر الأحبابي من نادي العين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وفاز كودجو لابا من نادي العين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كما نال اللاعب التوجولي أيضاً جائزة أجمل هدف، بالهدف الذي سجله أمام الوحدة في مرحلة الإياب، وحسم من خلاله لحد كبير وقتها فوز فريقه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، كما توج اللاعب بجائزة الحذاء الذهبي بوصفه هدافاً لمسابقة الدوري.

وواصل العين تفوقه في حفل الجوائز، ليتوج مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف بجائزة القائد لأفضل مدرب، فيما نال إريك جورجينيز من نادي العين جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، وكسب خالد عيسى قائد العين جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وفاز المغربي سفيان رحيمي من نادي العين بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير.

ونال نادي العين جائزة أعلى حضور جماهيري في الموسم الماضي، ضمن مبادرة «دوري الجماهير»، التي أطلقتها رابطة المحترفين، وشهدت تفاعلاً كبيراً من جماهير الكرة الإماراتية.

وحقق حارب سهيل من نادي شباب الأهلي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، فيما نال زميله جويلهيرم دا سيلفا من شباب الأهلي جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ونال الجزيرة جائزة التميز بالاحتراف والتراخيص، كما تم تتويج 3 منصات بالجائزة الذهبية في فئة المنصات الرياضية الرقمية وفازت منصة سبورت فور أول بالمركز الأول، وحصلت منصة مدرجات دورينا على المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب منصة العين الرياضية.

وحقق عبد الرحمن حسين من جمهورية مصر العربية جائزة أفضل مدير للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين.



الإعلان عن فريق الأحلام



قامت رابطة المحترفين بالإعلان عن فريق الأحلام لموسم 2021-2022، والمكون من: خالد عيسى، إريك جورجينيز، دانيلو أربوليدا، بندر الأحبابي، محمد عباس، سفيان رحيمي، كودجو لابا (العين)، وليد عباس وحارب سهيل (شباب الأهلي)، كايو لوكاس (الشارقة) وعلي صالح (الوصل).



فعاليات مميزة

أقامت رابطة المحترفين فعاليات مميزة على هامش حفل الجوائز، شملت معرضًا لإنجازات الرعاة، تضمن عروضًا عبر تقنية الهولوجرام، منصة تصوير تفاعلية تتيح للضيف التقاط الصور مع لاعبيه المفضلين في كافة ملاعب دورينا، بالإضافة إلى منصة تصوير بتقنية 360.

كما تضمنت منطقة الفعاليات متحف الرابطة الذي استعرضت فيه الكؤوس، الميداليات، الدروع، إضافة إلى مقتنيات قيمة تاريخية مثل أحذية الهدافين وميداليات الأبطال للمواسم الماضية.