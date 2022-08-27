هالاند بعد «الهاتريك» في شباك بالاس: هذا تحذير

مانشستر (رويترز)

أحرز إرلينج هالاند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع النرويجي هالاند، الذي بلغ معدله نحو هدف في المباراة مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني قبل انتقاله إلى سيتي في يونيو، رصيده إلى ستة أهداف في أربع مباريات مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

وتقدم سيتي إلى صدارة البطولة مؤقتاً بعشر نقاط متساويا مع برايتون آند هوف ألبيون. ويحتل بالاس المركز 13 بأربع نقاط من أربع مباريات.

وحصل هالاند على تحية الجماهير عند تغييره قبل ست دقائق من النهاية، لكن موقف سيتي في نهاية الشوط الأول كان سيئاً إذ كان من الممكن أن تتكرر هزيمته أمام بالاس 2- صفر، كما حدث في الموسم الماضي.

وانتزع فريق المدرب باتريك فييرا التقدم بعد أربع دقائق بفضل هدف جون ستونز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز بالاس من تفوقه بضربة رأس من يواخيم أندرسن في الدقيقة 21.

وعانى سيتي في الشوط الأول، لكن انتفاضته بدأت بعد ثماني دقائق من الاستراحة عندما انطلق برناردو سيلفا من الناحية اليمنى إلى داخل المرمى وسدد كرة منخفضة غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى فيسنتي جوايتا حارس بالاس.

وأدخل بيب جوارديولا مدرب سيتي تغييرين، ونقل فيل فودن إلى مركز الظهير الأيسر، وأرسل اللاعب الإنجليزي تمريرة متقنة حولها هالاند بضربة رأس في المرمى.

وهز المهاجم النرويجي الشباك بعد هجمة بقيادة المتألق سيلفا، ثم أحرز هدفه الأجمل عندما تلقى تمريرة من إيلكاي جندوجان وحافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها في الشباك.

وقال هالاند «إنها لحظة فخر بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا سعيد للغاية. شعور مذهل بتسجيل ثلاثية، الأمر يتعلق بمواصلة تكرار ما نفعله، وبتعديلات بسيطة كما فعلنا وحققنا الفوز. علينا الاستماع لمدربنا».

وأشار هالاند إلى أنه كان من المهم ألا يتوتر سيتي بعد هدفي بالاس المبكرين، وأضاف «إنها عقلية أننا نثق في بعضنا البعض، ونعلم أن الفرص ستتاح لنا. الأمر يتعلق بالاستمرار، وفي النهاية أحرزنا أربعة أهداف، وهذا أمر رائع».

وتابع «هذا تحذير لكي نتحسن ونتدرب ونتطور. لا ينبغي أن تهتز شباكك مبكراً عندما تلعب على أرضك، الأمر يتعلق بالاجتهاد».