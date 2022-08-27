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الرياضي

ليفربول يعادل الرقم القياسي للدوري الإنجليزي في شباك بورنموث

ليفربول يعادل الرقم القياسي للدوري الإنجليزي في شباك بورنموث
27 أغسطس 2022 20:25

 
ليفربول (رويترز)

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انتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ضيفه بورنموث 9- صفر في أنفيلد اليوم السبت.
وفرض صاحب الأرض هيمنته بفضل تقدمه بهدفين في أول ست دقائق عبر لويس دياز وهارفي إليوت.
وسدد الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد كرة مذهلة في الشباك ليتقدم ليفربول 3- صفر في أول 28 دقيقة، وبعد ذلك بثلاث دقائق هز روبرتو فيرمينو الشباك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ليفربول في تعزيز تفوقه بهدف خامس قبل الاستراحة بضربة رأس من فيرجيل فان دايك، وزاد كريس ميفام من مأساة بورنموث عند وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.
وجعل فيرمينو النتيجة 7- صفر، قبل أن يزيد الوافد الجديد البديل فابيو كارفاليو من آمال تحقيق رقم قياسي.
ووضع دياز الكرة في الشباك بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية ليصبح ليفربول قريبا من أن يكون أول فريق يحرز عشرة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.
وأضاع ليفربول عدة فرص، لينجو بورنموث من كارثة أكبر. 

ليفربول
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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