فيرستابن.. الأول ولكنه الـ 15 في «فورمولا بلجيكا»!



سبا فرانكورشان (د ب أ)

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا-1، لكنه سينطلق من المركز الخامس عشر كعقوبة له على تجاوز عدد المرات المسموح بها لتغيير وحدة الطاقة.

وسجل فيرستابن بطل العالم، أسرع لفة في دقيقة واحدة و665ر43 ثانية على مضمار سبار فرانكورشان البالغ طوله 004ر7 كم.

وتفوق فيرستابن بفارق 632ر0 ثانية على كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي سينطلق من المركز الأول، ويليه سيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز الثاني.

وسينطلق بطلا العالم السابقان فرناندو الونسو ولويس هاميلتون من الصف الثاني، حيث حل الونسو في المركز السادس وجاء هاميلتون في المركز السابع.

ويبدأ فيرستابن السباق من المركز الخامس عشر ويليه منافسه الرئيسي تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز السادس عشر، وفاز فيرستابن بالسباق الأخير في المجر رغم أنه بدأ من المركز العاشر.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لبطولة العالم بفارق 80 نقطة عن لوكلير مع تبقي تسعة سباقات على نهاية الموسم.