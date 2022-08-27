ليفربول يسحق بورنموث بالتسعة وهالاند يقود سيتي لتجاوز كريستال بالاس

لندن (د ب أ)



سحق ليفربول ضيفه بورنموث 9 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وشهدت المرحلة ذاتها، تحقيق مانشستر سيتي لفوز مثير على ضيفه كريستال بالاس 4 / 2، وتشيلسي على ليستر سيتي 2 / 1، فيما تغلب برايتون على ليدز 1 / صفر، وتعادل برينتفورد مع إيفرتون 1 / 1.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف نظيفة، بعدما سجل له لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة الثانية، ثم أضاف هارفي إيليوت الهدف الثاني في السادسة، بينما تكفل أليكساندر أرنولد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 28 وفي الدقيقة 31 أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الرابع لليفربول، قبل أن يختتم فان دايك الشوط الأول بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة منه.

وفي الدقيقة 49 سجل كريس ميفام مدافع بورنموث هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف فيرمينو الهدف الثاني له والسابع لليفربول في الدقيقة 61، فيما سجل فابيو كارفاليو الهدف الثامن في الدقيقة 81، قبل أن يختتم لويس دياز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 85، ورفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، عاد مانشستر سيتي من التأخر بهدفين إلى فوز كبير 4 / 2 على ضيفه كريستال بالاس.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدماً بهدفين، حيث سجل جون ستونز لاعب سيتي الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف يواكيم أندرسن الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 21 وفي الشوط الثاني، نجح سيتي في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 53، قبل أن يتألق النرويجي إرلينج هالاند ويسجل ثلاثة أهداف في الدقائق 62 و70 و.81 ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، في انتظار نهاية المرحلة الرابعة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وتغلب تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي 2 1/ في المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج» غرب العاصمة الإنجليزية لندن.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 47 عن طريق رحيم سترلينج، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63 وفي الدقيقة 66 سجل هارفي بارنز هدف ليستر سيتي الوحيد.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ونجح برايتون في تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه ليدز يونايتد 1 / صفر.

وسجل باسكال جروس هدف المباراة الوحيد لبرايتون في الدقيقة 66 ورفع برايتون رصيده إلى عشر نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند سبع نقاط في المركز الخامس.

وتعادل برينتفورد مع ضيفه إيفرتون 1 / 1، وتقدم إيفرتون عن طريق أنتوني جوردان في الدقيقة 24، قبل أن يدرك فيتالي جانليت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 84. ورفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر.