يونيون برلين يكتسح شالكه بالستة في البوندسليجا



برلين (د ب أ)

ارتقى فريق يونيون برلين مؤقتاً لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على مضيفه شالكه بستة أهداف مقابل هدف اليوم السبت في المرحلة الرابعة من البوندسليجا، والتي شهدت فوز بوروسيا دورتموند بصعوبة على مضيفه هيرتا برلين بهدف.

وفي مباريات أخرى، فاز باير ليفركوزن على مضيفه ماينز 3 /صفر ولايبزج على ضيفه فولفسبورج 2 /صفر وهوفنهايم على ضيفه أوجسبورج 1 /صفر.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى عشر نقاط.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا، سجل يونيون برلين ثلاثة أهداف في كل شوط ليعمق جراح مضيفه شالكه، وتقدم مورتن تورسبي بهدف ليونيون برلين في الدقيقة السادسة ثم تعادل ماريوس بولتر لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 31 لكن شيرالدو بيكر ويانيك هابيرير ردا بهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 36 و45.

وفي الشوط الثاني، أحرز شيرالدو بيكر الهدف الثاني له والرابع ليونيون في الدقيقة 46 ثم سجل سفين ميشيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 87 و90.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، أحرز انتوني موديست هدف الفوز لدورتموند في شباك هيرتا برلين في الدقيقة 32 وعلى ملعب أوبل أرينا، سجل ليفركوزن فوزه الأول هذا الموسم في الوقت الذي تلقى فيه ماينز هزيمته الأولى.

وتقدم ازيكويل بالاسيوس بهدف لليفركوزن في الدقيقة 29 ثم أضاف جيريمي فريمبونج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و41 وأنهى ليفركوزن المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد بييرو هينكابي في الدقيقة 77 وميتشيل باكير في الدقيقة 90 وحصد ليفركوزن أول ثلاث نقاط له ليتقدم إلى المركز الحادي عشر وتوقف رصيد ماينز عند سبع نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، قاد كريستوفر نكونكو فريقه لايبزج لتسجيل فوزه الأول هذا الموسم.

وتقدم الفرنسي الشاب نكونكو بهدف للايبزج من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الثواني الأخيرة للمباراة.

ورفع لايبزج رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد فولفسبورج عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، واصل هوفنهايم مسيرته الرائعة وتغلب على ضيفه أوجسبورج بهدف سجله دينيس جيجير في الدقيقة 39.