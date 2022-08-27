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الرياضي

أنشيلوتي: الريال لا يحتاج إلى صفقات

أنشيلوتي: الريال لا يحتاج إلى صفقات
27 أغسطس 2022 19:35

 
مدريد (د ب أ)


استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع لاعب بديل، حال رحيل ماركو أسينسيو، مؤكداً عدم حاجة النادي الملكي لمهاجم اخر.

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وترددت أنباء قوية عن اقتراب أسينسيو «26 عاماً» من الرحيل، لكنه بقي حتى الآن في صفوف ريال مدريد، قبل أقل من أسبوع على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
وبدأ أسينسيو موسمه السابع مع النادي الملكي، لكن تردد أنه يحظى باهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
وخاض أسينسيو ثماني دقائق فقط في أول ثلاث مباريات لريال مدريد هذا الموسم، ولم يستبعد أنشيلوتي إمكانية رحيله خلال الأيام المقبلة.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: لا يوجد جديد فيما يتعلق بوضعيته، وإنه يقيم وضعه، ونحن ننتظر، في الثاني من سبتمبر، إذا ظل هنا، سيكون لاعباً مهماً في فريقنا، سأكون سعيداً لأنه أسهم معنا بالكثير.
وأوضح: إذا رحل ماركو، لن نتعاقد مع لاعب آخر، لأننا لسنا في حاجة إليهم.
كذلك تردد أن داني كاباييوس اقترب من الرحيل عن ريال مدريد حيث يقضي العام الأخير في عقده، لكن أنشيلوتي نفى ذلك تماماً.
وأشار المدرب الإيطالي: داني سيبقى، لا يوجد شك في ذلك، هو يرغب في البقاء ونحن سعداء.
وأكد أنه لم يشارك بعد، لكن في الأسبوع المقبل هناك ثلاث مباريات، سيشارك في عدد أكبر من الدقائق لأنه يستحق ذلك.

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