البطائح يكسب ودية شباب الأهلي بهدف أناتول



الشارقة (الاتحاد)



أنهى البطائح سلسلة تجاربه، استعداداً لمشاركته المرتقبة والأولى في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على مضيفه شباب الأهلي بهدف الكاميروني أناتول في الدقيقة الخامسة من المباراة التي أُقيمت على ملعب «الفرسان» بالعوير.

وجاءت المواجهة قوية من الجانبين، ووقف كل مدرب على مدى جاهزية عناصره لخوض مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» الذي ينطلق الأسبوع المقبل، حيث أوقعت القرعة البطائح أمام اتحاد كلباء في أول مباراة على ملعب الأخير ضمن الجولة الأولى.

ومثلت المواجهة أمام شباب الأهلي الأخيرة في سلسلة وديات البطائح الإعدادية، بعدما خاض 4 مباريات خلال معسكره في تركيا، حيث خسر أمام الباطن السعودي 1-2، وفاز في الثانية على الخليج السعودي 1-0، قبل أن يتعادل 2-2 في الودية الثالثة مع الساحل البحريني، ويتفوق في الودية الرابعة على سترة البحريني 3-1، ليعود ويكسب شباب الأهلي 1-0 في الودية الأخيرة.