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الرياضي

«أبيض الناشئين» يقلص حظوظه في «كأس العرب»

«أبيض الناشئين» يقلص حظوظه في «كأس العرب»
27 أغسطس 2022 17:55

 
معتصم عبدالله (دبي)

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قلص منتخبنا الوطني للناشئين حظوظه في التأهل للدور الثاني لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري والمستمرة حتى 8 سبتمبر المقبل، بتعادله السلبي أمام نظيره منتخب فلسطين، على ملعب السيق ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وحصد «أبيض الناشئين» نقطته الأولى في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السودان 0-2، ليحل ثالثاً في الترتيب العام للمجموعة التي يتصدرها منتخب الجزائر «أول المتأهلين» عن المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للسودان الوصيف، ونقطة لمنتخبنا ومثلها لفلسطين «الرابع».
وينهي منتخبنا مشوار الدور الأول بلقاء الجزائر «المستضيف» في الثامنة من مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة في الدور الأول، والتي تشهد أيضاً مواجهة السودان وفلسطين، وتتوقف حظوظ منتخبنا في التأهل على تفوقه في الجولة الأخيرة على الجزائر وانتظار نتيجة مباراة فلسطين والسودان.
ويُشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.
وتمثل المشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، محطة إعداد رئيسية لـ «أبيض الناشئين» في مشوار التحضيرات للمنافسة الأهم لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام، والتي تُلعب مبارياتها في إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022. 

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس العرب
الجزائر
فلسطين
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