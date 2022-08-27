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الرياضي

تشافي: «الأبطال» الأصعب من 20 عاماً!

تشافي: «الأبطال» الأصعب من 20 عاماً!
27 أغسطس 2022 17:51

 
برشلونة (أ ف ب) 

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سيكون بمقدور المدافع الفرنسي جول كوندي، الذي لم يخض أية دقيقة رسمية، منذ انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني، اللعب مع فريقه الجديد ضد ضيفه ريال بلد الوليد الأحد في المرحلة الثالثة من «الليجا»، بحسب ما أفاد مدربه تشافي.
قال تشافي في مؤتمر صحفي: نحن مقتنعون أن جول سيكون قادراً على اللاعب غداً «الأحد».
ووصل الدولي الفرنسي «23 عاماً و11 مباراة دولية»، في يوليو الماضي من إشبيلية الإسباني، لكن الفريق «الكاتالوني» لم يستطع تسجيله بسبب المشكلات الاقتصادية لبرشلونة وسقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة الدوري الذي تخطاه النادي.
تابع تشافي: لن نشوّه المنافسة أبداً، لم ولن يفعلها برشلونة، تسجيل اللاعبين يصبح معقداً جداً، نحن متفائلون للغد، هي مجرّد مشكلة أرقام، إدخال الأرقام ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.
وتحدث تشافي عن مجموعته في دوري أبطال أوروبا التي تضم بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي: سنحاول الفوز على الجميع، وقعنا في مجموعة صعبة جداً، ربما الأصعب في آخر عشرين سنة، نهدف إلى تخطي دور المجموعات، لكن التحدي سيكون صعباً.

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