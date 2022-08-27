اليونايتد.. «الصحوة مستمرة»



لندن (د ب أ)

قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في الموسم الجديد، وتغلب على مضيفه ساوثهامبتون 1- صفر اليوم «السبت» في افتتاح المرحلة الرابعة من المسابقة.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لمصلحته بهدف وحيد سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 .

كان مانشستر يونايتد قد استهل مشواره في الموسم بهزيمتين أمام برايتون 1-2 وبرينتفورد صفر- 4، لكنه استعاد توازنه بالفوز في المرحلة الثالثة

على ليفربول 2- 1، ثم حقق اليوم انتصاره الثاني. ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى ست نقاط، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط.