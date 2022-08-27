الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اليونايتد.. «الصحوة مستمرة»

اليونايتد.. «الصحوة مستمرة»
27 أغسطس 2022 17:49

 
لندن (د ب أ) 

قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في الموسم الجديد، وتغلب على مضيفه ساوثهامبتون 1- صفر اليوم «السبت» في افتتاح المرحلة الرابعة من المسابقة.

أخبار ذات صلة
9 و4 وهالاند في «رابعة البريميرليج»
هالاند بعد «الهاتريك» في شباك بالاس: هذا تحذير

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لمصلحته بهدف وحيد سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 .
كان مانشستر يونايتد قد استهل مشواره في الموسم بهزيمتين أمام برايتون 1-2 وبرينتفورد صفر- 4، لكنه استعاد توازنه بالفوز في المرحلة الثالثة
على ليفربول 2- 1، ثم حقق اليوم انتصاره الثاني. ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى ست نقاط، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ساوثهامبتون
برونو فيرنانديز
برايتون
ليفربول
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©