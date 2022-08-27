سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»



نيويورك (أ ف ب)

بعد مسيرة احترافية زاخرة امتدت 27 عاماً، وأصبحت خلالها بين أبرز لاعبات التنس في التاريخ، تودّع الأميركية سيرينا وليامز عالم التنس بخوضها بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينج ميدوز.

سيرينا التي تحتفل الشهر المقبل بميلادها الحادي والأربعين، وضعت حداً للتكهنات حول مستقبلها مطلع هذا الشهر، معلنة أن «العدّ التنازلي» لمسيرتها قد بدأ، لتكون مشاركتها الأخيرة في بطولة فلاشينج ميدوز الكبرى في نيويورك.

وكتبت: «هناك أوقات في الحياة يجب أن تقرّر المضي في اتجاه مختلف، يكون الأمر صعباً عندما تحب شيئاً ما كثيراً».

وتابعت: «يجب أن أركز على كوني أمّاً، وأهدافي الروحية، وأخيراً اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمّسة، سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة».

وفازت سيرينا بآخر ألقابها الـ23 في البطولات الكبرى في أستراليا عام 2017 عندما كانت حاملاً بابنتها أولمبيا، فيما كان الأول في فلاشينج ميدوز 1999 عندما كانت بعمر السابعة عشرة على حساب السويسرية مارتينا هينجيز وبدأت مشواراً رائعاً مع شقيقتها الكبرى فينوس.

ومنذ تتويجها الأخير في 2017، أخفقت في إضافة لقب كبير واحد لمعادلة الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارجاريت كورت «24»، بعد أن خسرت أربع مباريات نهائية في الـ«جراند سلام».

تملك أيضاً في رصيدها 73 لقباً في منافسات الفردي في مسيرتها الاحترافية، بالإضافة إلى 23 في الزوجي وأربع ميداليات ذهبية أولمبية،

تستهل الأسطورة رحلة الأمتار الأخيرة في مسيرتها بمواجهة المونتينجرية دانكا كوفينيتش في الدور الأول.

ولن تكون مهمة الأميركية سهلة بتاتاً ضد المصنفة 80 عالمياً، إذ تمكنت كوفينيتش من الوصول إلى الدور الثالث في مشاركتيها هذا الموسم في الـ«جراند سلام»، الأولى في أستراليا المفتوحة حين أطاحت بالبريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب فلاشينج ميدوز، والثانية في رولان جاروس حين انتهى مشوارها على يد المصنفة أولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك.

وتأمل سيرينا ألا تنتهي مغامرتها الأخيرة في البطولة الأميركية التي أحرزت لقبها ست مرات سابقاً، لكن آخرها عام 2014، عند الحاجز الأول، مثلما حصل معها في مشاركتها الأخيرة في دورة سينسيناتي الألف، حين خسرت في الدور الأول أمام رادوكانو من دون مقاومة 4-6 وصفر-6.

وبدت الأميركية مستاءة تماماً، لدرجة أنها لم تتحدث بعد المباراة ولم تحضر حتى المؤتمر الصحفي التقليدي.

وكانت تخوض رابع مباراة لها فقط هذا الموسم ولم تفز سوى بواحدة كانت الأسبوع الماضي في دورة تورونتو الألف على حساب الإسبانية الإسبانية نوريا باريساس دياس، حين حققت انتصارها الأول في منافسات فردي السيدات منذ الرابع من يونيو 2021، حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان جاروس.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثم فازت في تورونتو على باريساس دياس قبل أن تخسر أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

وفي حال نجحت سيرينا التي تتواجد حالياً في المركز 410 في تصنيف المحترفات، الدور الأول ستصطدم في الثاني بالإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية.

وفيما يستبعد أن تنافس سيرينا على اللقب، تتركز الأنظار على البولندية المصنفة أولى عالمياً إيجا شفيونتيك.

تبدو شفيونتيك «21 عاماً» أمام مهمة سهلة في الدور الأول، إذ تواجه الإيطالية جاسمين باوليني «57 عالمياً».

وحققت البولندية بداية موسم رائعة، فتوجت في قطر، انديان ويلز وميامي، قبل أن تتألق على التراب في شتوتجارت وروما في طريقها الى لقبها الثاني في رولان جاروس.

لكن شفيونتيك عانت أخيراً لإحكام سيطرتها خلال موسم الدورات على أرض صلبة في شمال القارة الأميركية، فخرجت باكراً في سينسيناتي وكندا.

ويضمّ مسار شفيونتيك والبريطانية إيما رادوكانو حاملة اللقب في القرعة كلاً من الإسبانية باولا بادوسا الرابعة، وبطلة 2018 و2020 اليابانية ناومي أوساكا «44 حالياً»، وشقيقة سيرينا الكبرى فينوس التي لم تعلن حتى الآن عن موعد اعتزالها رغم أنها في الثاني والأربعين من عمرها.

ولمنافسة شفيونتيك، تبرز أيضاً اليونانية ماريا ساكاري، باولا بادوسا والتونسية أنس جابر والرومانية سيمونا هاليب.