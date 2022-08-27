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الرياضي

ساسنوفيتش وسامسونوفا إلى نهائي كليفلاند

ساسنوفيتش وسامسونوفا إلى نهائي كليفلاند
27 أغسطس 2022 13:53

 
واشنطن (أ ف ب) 

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أقصت ألياكساندرا ساسنوفيتش المصنفة سابعة، الفرنسية الثامنة أليزيه كورنيه 6-7 و7-5 و6-3 وبلغت نهائي دورة كليفلاند الأميركية في التنس، حيث ستلاقي ليودميلا سامسونوفا الفائزة على الأميركية برناردا بيرا 6-1 و6-2.
وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة، لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.
ولا يمكن للبيلاروسية ساسنوفيتش «28 عاماً»، والروسية سامسونوفا «23 عاماً» حمل ألوان بلديهما، بسبب الحظر المفروض.
وخسرت ساسنوفيتش كل مبارياتها النهائية الثلاث، عام 2015 في سيول، 2018 في بريزبين وفي يناير الماضي في دورة تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.
أما سامسونوفا الفائزة في تسع مباريات متتالية، فقد فازت في مباراتين نهائيتين، في ألمانيا العام الماضي وقبل ثلاثة أسابيع في واشنطن.
وتُعد هذه الدورة تحضيرية لآخر البطولات الأربع الكبرى في فلاشينج ميدوز في نيويورك.

التنس
فرنسا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
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