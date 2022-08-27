

مونتريا (أ ف ب)

بلغت الروسية المصنفة عاشرة عالمياً داريا كاساتكينا النهائي الحادي عشر في مسيرتها، بعد فوزها على الفرنسية الشابة ديان بيري 6-2 و6- صفر في دورة جرانبي الكندية «250» في التنس على أرض صلبة.

وتلاقي كاساتكينا، المصنفة أولى في الدورة، الأسترالية داريا سافيل «جافريلوفا سابقاً» التي بلغت أول نهائي له منذ 2017، بعد انسحاب الأوكرانية مارتا كوستيوك من الدورة لإصابة في كتفها الأيمن، بحسب موقع رابطة المحترفات.

ولا يمكن لكاساتكينا «25 عاماً» حمل ألوان بلادها بسبب الحظر المفروض، وهذا النهائي الخامس لسافيل، العائدة بعد غياب سنة لجراحة في وتر أخيل، في دورات المحترفات، لكن الأول منذ هونج كونج في كتوبر 2017.

أحرزت لقبها الوحيد في أغسطس 2017، في دورة تحضيرية أخرى لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عندما توجت بلقب كونيكتيكيت.

وتبحث كاساتكينا عن لقبها السادس بعد الأخير في سان خوسيه قبل ثلاثة أسابيع.

وتفوقت كاساتكينا مرتين على سافيل، لكنهما لم يلتقيا منذ 2017.

وتلاقي كاساتكينا، المصنفة عاشرة في بطولة الولايات المتحدة، البريطانية الـ98 هارييت دارت في الدور الأول في فلاشينج ميددوز.