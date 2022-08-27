7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين



رضا سليم (دبي)



أنهى عجمان مبارياته الودية استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد فوزه على دبا الحصن 3-1 باستاد راشد بن سعيد، وهو الملعب الذي يستضيف المواجهة الأولى أمام العين في الدوري.

وخاض «البركان» 7 مباريات، خلال فترة الإعداد، منها 5 لقاءات في معسكر صربيا، حيث فاز مرتين، وخسر مثلهما، وتعادل في مباراة، ولعب خلال المعسكر مع شباب الأهلي والإمارات، وبعد عودته تقابل مع الرفاع انتهت بالتعادل 1-1.

وحرص الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي، على متابعة «الودية» أمام دبا الحصن، واجتمع مع لاعبي الفريق، مشيداً بجهودهم خلال فترة الإعداد للموسم، وحثهم على تقديم الأفضل، وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

في الوقت الذي حرص الصربي جوران مدرب الفريق، على اللعب بالتشكيلة الأساسية لمدة شوط كامل، حتى يطمئن على جاهزية اللاعبين، وأيضاً تجهيز «البديل»، خاصة أنه يدرك صعوبة مباريات البداية، حيث يلتقي العين «حامل اللقب»، ثم النصر والشارقة، قبل أن يواجه دبا العائد إلى دوري المحترفين في الجولة الرابعة.

وظهر اعتماد المدرب على «الرباعي» فراس بالعربي وعلي مدن ووليد أزارو وسعيد جاسم لتشكيل قوة هجومية لـ«البرتقالي»، فيما يقود السلوفيني ميرال دفاع الفريق، ومعه محمد إسماعيل وسعيد سليمان ووليد اليماحي، وفي الارتكاز عصام فايز وبلال يوسف، أو حسين عبدالرحمن، وبالتالي ستكون خطة اللعب 4-4-2، وتتغير حسب المنافس إلى 4-2-3-1، بالاعتماد على أزارو في الهجوم، والهجمات المرتدة السريعة من الأطراف لكل من فراس ومدن، وهو ما يظهر على الفريق خلال مباراته الأولى أمام العين.

من ناحية أخرى، حثت إدارة النادي جماهير «البرتقالي» على شراء التذاكر لمباراة العين في الجولة الأولى 2 سبتمبر المقبل، سواء من التطبيق، أو موقع رابطة المحترفين، من أجل مساندة الفريق في بداية المشوار.

وشهد الموسم الماضي مبادرات كثيرة من أبناء عجمان، بتقديم جوائز وهدايا للجمهور، من أجل تحفيزه على الحضور.