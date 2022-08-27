«معركة» البايرن وبرشلونة 13 سبتمبر



باريس (أ ف ب)

يتواجه برشلونة الإسباني مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في أقوى مباريات دور المجموعات، في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 13 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية، بحسب البرنامج المعلن من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا».

وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل بطل ألمانيا مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 سبتمبر على أرض الإنتر الإيطالي في ميلانو، ضمن مجموعة ثالثة حديدية تضمّ أيضاً فيكتوريا بلزن التشيكي.

وفي 6 سبتمبر، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضمّ لايبزج الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب بارك دي برانس الباريسي، حيث قد يعود الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا لمواجهة زملائه السابقين، ضمن مجموعة ثامنة تضمّ أيضاً بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وتقام نسخة هذه السنة في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف فصل الشتاء «بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر)، بسبب الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة الخليج، وتقام المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 1 و2 نوفمبر.