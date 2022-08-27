هوانج.. «تعاقد وإعارة»



لندن (رويترز)

قال نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه تعاقد مع المهاجم الكوري الجنوبي هوانج أوي-جو لاعب بوردو الفرنسي، ثم أعاره إلى أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأحرز هوانج 11 هدفا لبوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، قبل هبوط بطل فرنسا الأسبق، في نهاية الموسم للدرجة الثانية.

كما شارك هوانج «29 عاماً» في 47 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتل نوتنجهام فورست الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز المركز 10 بين فرق البطولة العشرين، وسيلتقي مع ضيفه توتنهام هوتسبير اللندني «الأحد».