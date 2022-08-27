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الرياضي

دي يونج.. «التخفيض» شرط «التجديد»!

دي يونج.. «التخفيض» شرط «التجديد»!
27 أغسطس 2022 11:45

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يبدو أن نجم الوسط الهولندي الدولي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، أصبح على استعداد للتفاوض، بشأن إجراء تخفيضات وتعديلات في عقده، نظراً لتمسكه بالبقاء في «الكامب نو»، ورفضه القاطع للرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو أي مكان آخر.
وكشفت صحيفة «سبورت» الموالية لبرشلونة النقاب، عن أن دي يونج أعطى «الضوء الأخضر» لوكيله، وأبلغه ببدء التفاوض بشأن عقد جديد مع «الكتالوني» اعتباراً من هذا الموسم. 

وقالت الصحيفة إن هذا التطور الجديد سيسمح لإدارة «البارسا» بأن يكون لديها هامش مناورة أكبر في سوق الانتقالات، مع مراعاة «سقف الرواتب» الذي تحدده رابطة الدوري الإسباني «الليجا». 

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وكان دي يونج مطلوباً بشدة في مانشستر يونايتد طوال هذا الصيف، ولكن اللاعب أكد للمقربين إليه وفي الكواليس وجلساته الخاصة، وحتى في حديثه مع تشافي هيرنانديز المدير الفني، تمسكه بالبقاء في برشلونة، وعدم رغبته في المغادرة أو الرحيل، وهذا الإصرار من جانب اللاعب دفع «الشياطين الحمر»، أخيراً إلى التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن دي يونج، بقبوله تخفيض راتبه، أو تمديد عقده كوسيلة بديلة للتخفيض، حذا حذو عدد كبير من زملائه، حيث سبق لعدد من نجوم الفريق وكوادره القديمة، أن قاموا بهذا الإجراء، من أجل مساعدة النادي، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، نجم الدفاع جيرار بيكيه الذي وافق على التخفيض، وأيضاً إعادة جدولة الراتب على سنوات أكثر.
وكشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن الراتب الحقيقي لهذا النجم الهولندي، وما يضاف إليه من متغيرات، وقالت إن دي يونج يحصل وفقاً لعقده على 58. 88 مليون يورو خلال المواسم الأربعة القادمة، بما فيها الموسم الحالي، مع إمكانية إضافة 8. 12 مليون يورو متغيرات أخرى، ترتبط بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، أو الفوز بهذه البطولة، وأيضاً الفوز بالدوري «الليجا» وكأس الملك، بالإضافة إلى أنه سيحصل على مليوني يورو إضافية كل موسم، إذ لعب ما لا يقل عن 60% من مباريات الفريق.
ووصل دي يونج «26عاماً» إلى برشلونة في 2019، وكان راتبه وقتها 14 مليون يورو، ولكن مع خفض الرواتب بسبب جائحة كورونا، تم تخفيضه بنسبة 12%، ليصبح 3. 12 مليون يورو. 

ووفقاً للعقد القديم، كان دي يونج، سيحصل على قفزة كبيرة في راتبه في موسم 2023-2024، حيث يصل إلى 18 مليون يورو، مع مكافأة ولاء قيمتها 7. 9 مليون يورو، ليصبح الإجمالي 7. 27 مليون يورو، وهي أرقام مستحيلة، في ظل الأزمة الطاحنة التي يواجها النادي «الكتالوني» نتيجة تراكم ديونه.

الدوري الإسباني
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برشلونة
فرينكي دي يونج
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