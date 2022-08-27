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الرياضي

مانارينو يقاوم «الجسد العجوز»

مانارينو يقاوم «الجسد العجوز»
27 أغسطس 2022 11:43

 
واشنطن (أ ف ب) 

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أقصى الفرنسي أدريان مانارينو، الهولندي المصنف ثانياً بوتيك فان دي زاندسخولب 6- صفر و6-4، وبلغ نهائي دورة وينستون سالم الأميركية «250» في التنس حيث سيلاقي الصربي لاسلو دجيري.
وحسم مانارينو، المصنف 65 عالمياً، 21 من 26 كرة على إرساله الأول، ولم يواجه أي محاولة كسر إرسال من خصمه المصنف 23 عالمياً، لينهي المباراة في 75 دقيقة.
وخسر مانارينو 9 من 10 مباريات نهائية في دورات المحترفين، محرزاً لقبه الوحيد على عشب روزمالين في 2019.
وسيكون النهائي الأول لابن الرابعة والثلاثين منذ نوفمبر 2020، عندما خسر أمام الأسترالي جون ميلمان في دورة أستانا.
قال مازحاً: "أنا عجوز! جسدي لا يستجيب، كما لو كنت في العشرين، لكن من الواضح أني ما زلت أقوم بعمل جيّد".
وفي نصف النهائي الثاني، احتاج دجيري إلى تسع نقاط حاسمة لإنهاء مباراته مع السويسري المصنف 102 عالمياً مارك-أندري هوسلر 7-6 و7-6 في ساعتين و28 دقيقة.
وأنقذ هوسلر ست كرات حاسمة في شوط عاشر دام 17 دقيقة في المجموعة الثانية، وآخر في الثاني عشر، ليفرض شوط كسر الإرسال.
لكن دجيري نجح في الحسم، وبلغ رابع نهائي له في دورات المحترفين، والأول على أرض صلبة بعد ثلاثة على التراب، أحرز لقبي ريو 2019 وسردينيا 2020، لكنه خسر الدفاع عن لقبه في سردينيا العام الماضي.

التنس
أميركا
فرنسا
هولندا
وينستون-سالم
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