فرايبورج «النقطة التاسعة» في «أجواء ماطرة»!



برلين (أ ف ب)

تابع فرايبورج عروضه القوية، منذ مطلع الموسم الحالي، بفوزه الصعب على بوخوم 1-صفر، في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

أقيمت المباراة في أجواء ماطرة ورياح قوية، وسجل الإيطالي فيتشنتسو جريفو هدفها الوحيد، من ركلة جزاء تصدى لها حارس بوخوم مانويل ريمان، لتتهيأ مرة جديدة أمام جريفو سددها كرة رأسية، لكن الحارس تصدى لها مجدداً، لكن الإيطالي تابعها داخل الشباك في النهاية في محاولته الثالثة في الدقيقة 48.

ورفع فرايبورج رصيده الى 9 نقاط متساوياً بالنقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر الذي يستقبل بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم «السبت».

في المقابل، بقي بوخوم بلا رصيد في اربع مباريات حتى الآن في ذيل الترتيب.