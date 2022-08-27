الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فرايبورج «النقطة التاسعة» في «أجواء ماطرة»!

فرايبورج «النقطة التاسعة» في «أجواء ماطرة»!
27 أغسطس 2022 11:18

 
برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
يونيون برلين يكتسح شالكه بالستة في البوندسليجا
تشافي: «الأبطال» الأصعب من 20 عاماً!

تابع فرايبورج عروضه القوية، منذ مطلع الموسم الحالي، بفوزه الصعب على بوخوم 1-صفر، في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
أقيمت المباراة في أجواء ماطرة ورياح قوية، وسجل الإيطالي فيتشنتسو جريفو هدفها الوحيد، من ركلة جزاء تصدى لها حارس بوخوم مانويل ريمان، لتتهيأ مرة جديدة أمام جريفو سددها كرة رأسية، لكن الحارس تصدى لها مجدداً، لكن الإيطالي تابعها داخل الشباك في النهاية في محاولته الثالثة في الدقيقة 48.
ورفع فرايبورج رصيده الى 9 نقاط متساوياً بالنقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر الذي يستقبل بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم «السبت».
في المقابل، بقي بوخوم بلا رصيد في اربع مباريات حتى الآن في ذيل الترتيب.

الدوري الألماني
البوندسليجا
فرايبورج
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©