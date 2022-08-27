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الرياضي

الإنتر ضحية «ضربة إسبانية» في «الكالشيو»!

الإنتر ضحية «ضربة إسبانية» في «الكالشيو»!
27 أغسطس 2022 11:15

روما (أ ف ب) 

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بفضل بديليه الإسبانيين لويس ألبرتو وبيدرو، ألحق لاتسيو الهزيمة الأولى بالإنتر هذا الموسم، بتفوقه على ضيفه 3-1 في الملعب الأولمبي في روما، ضمن افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم فريق العاصمة عبر البرازيلي فيليبي أندرسون «40»، فيما عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للإنتر «51»، إلا أن كلمة الحسم كانت للبديلين ألبرتو «75» وبيدرو «86».
وكرر فريق المدرب ماوريستيو ساري النتيجة ذاتها للموسم الماضي التي جمعت الفريقين في روما.
وكان الإنتر استهل موسمه بفوزين على كل من ليتشي وسبيتسيا، فيما تعادل لاتسيو سلباً مع تورينو في المباراة السابقة، بعد فوز افتتاحي على بولونيا.
وأجرى المدرب سيموني إنزاجي تغييراً واحداً على التشكيلة التي فازت 3-صفر على سبيتسيا، إذ أشرك روبرتو جاليارديني في مركز صناعة الألعاب بدلاً من التركي هاكان تشالهان أغولو الذي دخل لاحقاً.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
لاتسيو
إنتر ميلان
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