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الرياضي

فوز أكاديمية فاطمة بنت مبارك والشارقة في افتتاح «خليجية» الطائرة للسيدات

فوز أكاديمية فاطمة بنت مبارك والشارقة في افتتاح «خليجية» الطائرة للسيدات
27 أغسطس 2022 01:27

فاز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة على فريق نورة السعودي 3-1 في افتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية لطائرة السيدات.
وجاءت نتائج الأشواط 25- 18 و20 -25 و25 -18 و25-20 لصالح فريق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي تصدر المجموعة الثانية.
وكانت منافسات البطولة التي يشارك فيها 6 فرق خليجية، انطلقت أمس على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وألقت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، كلمة افتتاح البطولة، رحبت فيها بجميع الفرق المشاركة وبوجودهم في أبوظبي، متمنية لهم جميعاً التوفيق في النسخة الأولى للبطولة.
وقبل المباراة الافتتاحية، أقيمت مباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، فاز فيها فريق الشارقة لرياضة المرأة على فريق سلوى الكويتي بنتيجة 3-0.
ومن المقرر أن تقام السبت مباراتان ضمن منافسات البطولة، فيلتقي البحرين البحريني مع سلوى الكويتي بالمجموعة الأولى، وتليها مواجهة أخرى بين فريقي الوصل الإماراتي مع نورة السعودي.

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المصدر: وام
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
الكرة الطائرة
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