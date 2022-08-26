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الرياضي

«الشياطين»... مجموعة مقبولة في «يوروبا ليج»

«الشياطين»... مجموعة مقبولة في «يوروبا ليج»
27 أغسطس 2022 03:02

إسطنبول (أ ف ب) 

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أوقعت قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم التي سحبت في إسطنبول، أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي مع آيندهوفن الهولندي، فيما سيواجه مواطنه العريق مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الإسباني.
ويحقق أرسنال، وصيف نسختي 2000 و2019 والعائد إلى البطولات القارية، بداية رائعة في الدوري الإنجليزي وضعته في الصدارة بثلاثة انتصارات كاملة.
وإلى آيندهوفن بطل 1978 الذي يشرف عليه الهداف السابق رود فان نيستلروي، سيواجه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا كلاً من بودو-جليمت النروجي وزيوريخ السويسري.
وفشل منافسو أرسنال الثلاثة في تخطي تمهيديات دوري الأبطال هذا الموسم.
في المقابل، جاءت المجموعة الخامسة مقبولة لـ«اليونايتد»، بطل 2017 ووصيف 2021، مع سوسيداد الباسكي، شيريف تيراسبول المولدافي وأومونيا نيقوسيا القبرصي. وعوّض «الشياطين الحمر» بدايتهم السلبية في الدوري المحلي التي شهدت خسارتين، عبر الفوز على الغريم ليفربول 2-1.
وكان اليونايتد تغلّب على سوسيداد 4-صفر بمجموع مبارتي دور الـ32، في طريقه إلى نهائي يوروبا ليج 2021، عندما خسر أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح.
أما شيريف المتوج سبع مرات توالياً بلقب الدوري المولدافي والفائز على ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الموسم الماضي في دور المجموعات، فيأمل في المنافسة على الأقل على مركز ثانٍ يؤهله إلى ملحق الدور الـ16.
وضمت القرعة 12 متأهلاً مباشراً، 10 أندية متأهلة من الدور الفاصل وعشرة خاسرة في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.
وتوزّعت الأندية الـ32 على ثماني مجموعات، بواقع أربعة في كل مجموعة. يتأهل بطل كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16، فيما يخوض الوصيف ملحقاً مع أحد ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في مجموعتها في دوري الأبطال.
أما أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة، فينتقلون للعب في ملحق كونفرنس ليغ، حيث سيواجهون أصحاب مراكز الوصافة في المجموعات.
وضم الوعاء الأول روما الإيطالي، حامل لقب كونفرنس ليج الثالثة من حيث الأهمية قارياً، بالإضافة إلى سبعة أندية بحسب التصنيف.
ووقع روما الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مجموعة ثالثة سهلة تضم لودوجوريتس البلغاري، ريال بيتيس الإسباني وايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي. ووقع لاتسيو الإيطالي في مجموعة سادسة تضم فينورد الهولندي، وموناكو الفرنسي في الثامنة إلى جانب النجم الأحمر الصربي.
وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 سبتمبر و3 نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 فبراير، دور الـ16 في 9 و16 مارس، ربع النهائي في 13 و20 أبريل، نصف النهائي في 11 و18 مايو والنهائي في 31 مايو في بودابست. وكانت نسخة الموسم الماضي انتهت بتتويج آينتراخت فرانكفورت الألماني على حساب رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، فيما يحمل إشبيلية الإسباني الرقم القياسي بستة ألقاب.

الشياطين
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