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الرياضي

منتخب اليد يودع «آسيوية الناشئين» صفر اليدين

منتخب اليد يودع «آسيوية الناشئين» صفر اليدين
27 أغسطس 2022 03:02

دبي (الاتحاد)

ودع منتخبنا الوطني لكرة اليد، منافسات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين المقامة حاليا بالبحرين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا العام المقبل، بعدما أنهى مشواره في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية في المركز السادس والأخير بعد خسارته أمام العراق 23-29 ليخرج من حسابات مراكز الترضية من الخامس إلى العاشر ويحتل المركز الحادي عشر والأخير في الترتيب العام للبطولة.
ويأتي خسارة منتخبنا أمام العراق ليخرج من البطولة صفر اليدين دون فوز أو تعادل في البطولة بعدما خسر 5 مباريات متتالية أمام قطر والكويت والسعودية واليابان ثم العراق.

 

منتخبنا الوطني لكرة اليد
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