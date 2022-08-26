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الرياضي

هل يظهر كاسيميرو بقميص مانشستر يونايتد غدا؟

هل يظهر كاسيميرو بقميص مانشستر يونايتد غدا؟
26 أغسطس 2022 19:48

 
لندن (د ب أ)
يمكن أن يشارك كاسيميرو في مباراته الأولى مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد عندما يواجه ساوثهامبتون غدا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولكن إريك تين هاج مدرب الفريق قال إن أنتوني مارسيال سيغيب عن الفريق بسبب إصابة في وتر أخيل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر يونايتد قدم البرازيلي الدولي كاسيميرو قبل المباراة التي فاز فيها الفريق على ليفربول 2 / 1 يوم الاثنين الماضي، وذلك بعدما أتم تعاقده مع كاسيميرو 30/ عاما/ من ريال مدريد مقابل ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني (8ر82 مليون دولار).
وقال تين هاج:«كاسيميرو جاهز. خاض كل الحصص التدريبية. تدرب في البداية بشكل فردي، وفي الأيام الأخيرة تدرب مع الفريق».
وأضاف:«اشتكى مارسيال من مشكلة في وتر أخيل، لذلك علينا أن ننتظر، لا استطيع التنبؤ بمدة غيابه. أتمنى أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة».
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أسبوعا ساخنا في سوق الانتقالات، قال تين هاج ضاحكا:«لا أعلم»، وأضاف:«بكل وضوح نحن بحاجة للاعبين، ولكننا بحاجة للاعبين المناسبين، هذا ما قلناه طوال فترة الانتقالات ونحن سعداء بما قمنا به حتى الآن». 

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