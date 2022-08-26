بطولة العالم لألعاب القوى.. 9 أيام تكفي!!

فرانكفورت (د ب أ)

تقام بطولة العالم لألعاب القوى العام المقبل في بودابست على مدار تسعة أيام، أي أقل بيوم واحد عن النسخ الخمس الماضية، ونشر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، جدول البطولة التي تقام في الفترة من 19 إلى أغسطس العام المقبل، حيث ستقام على الأقل أربع نهائيات في اليوم الواحد، وستقام المنافسات الصباحية في الملعب على مدار خمسة أيام فقط.

وسيقوم البرنامج بجعل الحصص أكثر كثافة وإثارة، وستكون النهائيات الصباحية فقط تابعة لمنافسات سباقات المشي والماراثونات في شوارع العاصمة المجرية.

وقال سيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: «واثق من أن العودة لبرنامج التسعة أيام وإقامة النهائيات في الفترة المسائية في الملعب سيتم تقبلها من قبل الرياضيين والجماهير في بودابست، ومن هؤلاء الذين سيشاهدون المنافسات حول العالم».