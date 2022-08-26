السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطولة العالم لألعاب القوى.. 9 أيام تكفي!!

بطولة العالم لألعاب القوى.. 9 أيام تكفي!!
26 أغسطس 2022 19:27

فرانكفورت (د ب أ)
تقام بطولة العالم لألعاب القوى العام المقبل في بودابست على مدار تسعة أيام، أي أقل بيوم واحد عن النسخ الخمس الماضية، ونشر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، جدول البطولة التي تقام في الفترة من 19 إلى أغسطس العام المقبل، حيث ستقام على الأقل أربع نهائيات في اليوم الواحد، وستقام المنافسات الصباحية في الملعب على مدار خمسة أيام فقط.

أخبار ذات صلة
«أوروبا المتعددة» تجذب 5. 1 مليون زائر
جاكوس.. «شعور النكسة»

وسيقوم البرنامج بجعل الحصص أكثر كثافة وإثارة، وستكون النهائيات الصباحية فقط تابعة لمنافسات سباقات المشي والماراثونات في شوارع العاصمة المجرية.
وقال سيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: «واثق من أن العودة لبرنامج التسعة أيام وإقامة النهائيات في الفترة المسائية في الملعب سيتم تقبلها من قبل الرياضيين والجماهير في بودابست، ومن هؤلاء الذين سيشاهدون المنافسات حول العالم». 

ألعاب القوى
بطولة العالم لألعاب القوى
الاتحاد الدولي لألعاب القوى
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©