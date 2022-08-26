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الرياضي

ماكرون يرحب بإقامة مباراة ودية بين فرنسا والجزائر

ماكرون يرحب بإقامة مباراة ودية بين فرنسا والجزائر
26 أغسطس 2022 19:24

الجزائر (د ب أ)

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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بإقامة مباراة ودية بين منتخب بلاده لكرة القدم بطل العالم، ونظيره الجزائري.
ويوجد ماكرون في الجزائر منذ أمس الخميس، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وقال ماكرون، رداً على سؤال أحد الصحفيين على هامش زيارته للمقبرة الأوروبية ببلدة بولوغين في العاصمة الجزائرية: «مثلما تحدثت في المؤتمر الصحفي أمس، الثقافة والرياضة هما مجالان يجب تشاركهما مع الجزائر، وأن نكون معاً، في بعض الأحيان يجب أن نتواجه، لكن نتواجه ودياً».
وأضاف: «أعتقد أنه سيكون شيئاً جيداً (برمجة مباراة ودية بين الجزائر وفرنسا) لدرء الماضي، من الواضح أننا سنتحدث عن ذلك مع الرئيس عبد المجيد تبون وفريقه، فليس أنا من يقرر، ثم سيعتمد ذلك أيضاً على جدول المسابقات المقبلة، بالنسبة للبعض، أتمنى ذلك».
وتابع: «أعتقد أن الرياضة يجب أن تصالح، ولهذا السبب سأكون غداً في وهران مع رياضيينا تحسباً لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستنظم في باريس».
وفازت فرنسا على الجزائر 1/4 في مباراة ودية أُقيمت في السادس من أكتوبر عام 2001، وتوقفت ربع ساعة قبل نهايتها بسبب اجتياح الجماهير الجزائرية لملعب «ستاد دوفرانس». ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف التأويلات بخصوص مباراة العودة.
وأبدى مسؤولو الكرة في البلدين استعداداتهما لبرمجة مباراة «العودة» الودية، لكن دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع. 

المنتخب الفرنسي
المنتخب الجزائري
ماكرون
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