جوارديولا: سيلفا سيبقى في مانشستر سيتي



برلين (د ب أ)

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشسترسيتي الإنجليزي لكرة القدم، بقاء البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب الفريق مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى عدم تلقي ناديه أي عرض رسمي بعد لضم لاعب خط الوسط المميز.

وكان سيلفا قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بعدما أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن ناديه الحالي يعلم رغبته جيدا.

وتألق سيلفا الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف لزملائه في 50 مباراة شارك بها، ولم يبذل جوارديولا جهدا كبيرا للتقليل من إمكانية رحيله حيث قال إن لاعب خط الوسط «يحب برشلونة جدا».

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قبل مواجهة كريستال بالاس غدا السبت ببطولة الدوري، قدم جوارديولا أوضح تصريح له بخصوص مستقبل سيلفا بقوله: «سيبقى هنا بالتأكيد».

وأضاف: «لم نتلق أي عرض من أي ناد يطلب ضم بيرناردو سيلفا، هذا هو سبب بقائه معنا».

وبسؤاله حول الموقف الصعب الذي سيقع فيه مانشستر سيتي في حال انتقل سيلفا في نهاية سوق الانتقالات مما يضع الفريق في موقف صعب لإيجاد بديل، أجاب المدرب الإسباني: «نعم لكنني أخبرك أنه سيبقى».