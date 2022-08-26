فيرستابن ولوكلير ينطلقان من «الترتيب الأخير»!



بلجيكا (أ ف ب)

ينطلق حامل اللقب ومتصدر بطولة العالم في «الفورمولا-1» سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستابن ومطارده سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو من آخر الترتيب في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، بعد عقوبة جراء إدخال أجزاء جديدة على محركي سيارتيهما.

وسيكون فيرستابن الذي يتصدر بفارق 80 نقطة قبل هذه المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم، ولوكلير، إلى جانب البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو) والألماني ميك شوماخر الذين عوقبوا أيضاً بسبب إضافة أجزاء جديدة على على المحرك أو علبة غيار السرعة خارج الحصة المسموح بها.

وجُهّز قائد ريد بول الهولندي بمحرك رابع، بالإضافة إلى الحد الأقصى لثلاثة محركات مسموح بها لكل موسم، ومكوّن علبة الغيار غير المصرّح به.

أما لوكلير الذي سبق أن تعرّض لعقوبة متعلّقة بالمحرّك في كندا، أجرى تعديلات أيضاً على عناصر تتجاوز الحد الأقصى للمحرك وعلية غيار سيارته فيراري.

وحينما تطال العقوبة العديد من السائقين بهذه الطريقة، فإن نتيجتهم أثناء التجارب التأهيلية هي التي تصنع الفارق.

وبالتالي، سيتسابقون السبت في حلبة سبا فرانكورشان الأسطورية على الانطلاق من مركز أقل سوءاً.

أما السائقون الآخرون، على غرار بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل (مرسيدس)، قاموا أيضاً بتركيب عناصر جديدة خلال المرحلة الأولى من التجارب الحرة الجمعة، لكنهم ما زالوا ضمن نطاق اللوائح ويمكنهم السعي إلى المركز الأول.

ويمكن أيضاً للمكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) والإسباني كارلوس ساينس (فيراري) اللذين يحتلان المركزين الثالث والخامس في بطولة العالم ولم يُعاقبا، أن ينتهزا الفرصة للتألق يومي السبت والأحد.