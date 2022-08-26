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الرياضي

روما يحدد موعد عودة فينالدوم!

روما يحدد موعد عودة فينالدوم!
26 أغسطس 2022 18:41

 
روما (أ ف ب) 

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لن يعود لاعب وسط روما الإيطالي، الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى، إلى صفوف فريقه قبل يناير المقبل، ما يعني غيابه عن مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن ناديه.
وقال المدير العام لروما، البرتغالي تياجو بينتو عبر موقع النادي الإلكتروني عن الهولندي البالغ 31 عاماً، والمُعار لعام من باريس سان جيرمان الفرنسي: أعتقد أنه سيكون تعزيزنا الكبير في يناير، لقد أخذناه طوال الموسم ونتوقعه في يناير.
وأضاف بينتو: بالنسبة لي، كانت 24 ساعة صعبة، لأننا عانينا من أجل إحضار «جيني» إلى روما. بعد أسبوع واحد فقط، بدا كأنه متواجد هنا منذ عام.
وتعرّض اللاعب الهولندي الذي وصل إلى العاصمة روما في أوائل أغسطس الحالي، لهذه الإصابة القاسية خلال التمارين، قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر «20 نوفمبر - 18 ديسمبر».
ووصل فينالدوم مجاناً الى سان جيرمان العام الماضي، في صفقة تمتد حتى 2024 بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أنه عجز عن فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الباريسي، ما دفعه الى الانتقال هذا الصيف لروما على سبيل الإعارة.
وخاض فينالدوم مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع الماضي ضد ساليرنيتانا 1-صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.
وأراده المدرب مورينيو في صفوف نادي العاصمة، من أجل تعزيز خط وسطه بجانب الوافد الجديد الآخر الصربي نيمانيا ماتيتش.

الدوري الإيطالي
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جورجينيو فينالدوم
مونديال 2022
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