«عالمية مبادلة» للتنس تعود إلى أبوظبي ديسمبر المقبل



أبوظبي (الاتحاد)



كشفت شركة فلاش للترفيه عن انطلاق الدورة الرابعة عشر من بطولة مبادلة العالمية للتنس، بين 16 و18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة ستةٍ من أبرز لاعبي التنس في العالم واثنتين من أمهر اللاعبات في العالم للتنافس لمرة واحدة في سلسلة من المباريات الإقصائية على مدى ثلاثة أيام في أبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح ملعب جديد مميز خلال الأشهر المقبلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «حققت بطولة مبادلة العالمية للتنس شهرةً واسعة على مدى السنوات الماضية، وتطورت لتصبح واحدة من أبرز بطولات التنس على الأجندة الرياضية العالمية. وتعود البطولة بمشاركة أفضل لاعبي التنس في العالم لتوفر أجواء الحماس والمتعة لعشاق الرياضة في أبوظبي على مدى ثلاثة أيام. ونسعى كل عام إلى الارتقاء بمستوى البطولة لنمنح جمهور التنس بمختلف فئاته من محبي هذه الرياضة والعائلات والزوار الدوليين تجربةً لا تُضاهى، حيث تشهد الدورة 14 من البطولة مجدداً مشاركة مجموعةٍ من أبرز لاعبي التنس في العالم بفئتي الرجال والسيدات. ونولي هذا العام اهتماماً خاصاً بالنشاطات الترفيهية المرافقة للمباريات، إذ نأمل أن توفر هذه الخطوة تجربة فريدة لعشاق التنس والرياضة والعائلات على حد سواء، وندعو الجميع لترقب مزيد من التفاصيل».

من جانبه قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحرص في مبادلة على إعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية التي لها تأثير إيجابي ومستدام على المجتمعات على المستويين المحلي والعالمي. ونحن فخورون برعاية النسخة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس؛ التي تعد بطولة التنس الأولى في المنطقة، وتلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على مساهماتنا في استضافة الأحداث الرياضية عالمية المستوى في أبوظبي، كما تؤكد حرصنا على تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن. ونتطلع باهتمام كبير لنسخة جديدة من بطولة حافلة بالمتعة والإثارة والتشويق».

وشهدت دورة العام الماضي فوز الروسي أندري روبليف على آندي موراي في الجولة الأخيرة بمجموعتين متتاليتين ليحقق أول لقب له في بطولة مبادلة العالمية للتنس. بينما تمكنت لاعبة التنس التونسية المحترفة أُنس جابر من تجاوز منافستها الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية بليندا بنشيتش، لتصبح أول لاعبة عربية تشارك في البطولة وتحصد لقبها. وتابعت جابر مسيرة نجاحاتها بعد ذلك، حيث بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية هذا العام.