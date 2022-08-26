الظالعي: دعم منصور بن زايد وراء ازدهار الرجبي قارياً ومحلياً

دبي (الاتحاد)

عبر قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الرجبي، عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لتوجيهات سموه السديدة للارتقاء بلعبة الرجبي قاريا ًومحلياً، مما كان له الأثر الكبير في ازدهار اللعبة وتبوأها مكانة متميزة وزيادة الإقبال على ممارستها قاريا ومحليا، ولذلك أصبحنا متفائلون بمستقبل اللعبة في ظل اهتمام ودعم سموه اللامحدود الذي يمنحنا الأمل بمستقبل مزدهر للعبة، والحماس بتقديم برامج تدعم تطورها، والشكر موصول الي قيادتنا الرشيدة الذين لا يدخرون جهدا في دعم الرياضة والرياضيين سعيا لمواصلة تحقيق إنجازات يفخر بها الوطن.

وقال الظالعي: الإنجازات التي تحققت خلال عامين منذ نلت شرف تولي رئاسة الاتحاد لم تتحقق على مدى تاريخه الطويل، حيث كانت البداية بنقل مقر الاتحاد رسميا من هونج كونج القابع بها منذ 52 عاما، إلى الإمارات وتحديدا في دبي باجتماع الجمعية العمومية وبالإجماع بموافقة 36 دولة، وتعديل الفترة الانتخابية من عامين إلى 4 أعوام بما يتوافق مع لوائح وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية وتماشيا مع نظم الاتحادات الدولة والقارية، ومنح الإمارات شرف استضافة كأس اسيا للمحترفين بمشاركة 8 منتخبات عالمية للرجال ومثلهم للسيدات على ملاعب مدينة دبي الرياضية في تصفيات مؤهلة لكاس العالم والتي تأهل خلالها الصين واليابان من فئة السيدات وهونج كونج وكوريا الجنوبية من فئة الرجال، والطموحات كبيرة ومشروعنا للارتقاء باللعبة متواصل خلال الفترات المقبلة.