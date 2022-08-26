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الرياضي

شنيشل يقود «أسود الرافدين»

شنيشل يقود «أسود الرافدين»
26 أغسطس 2022 20:00

 
بغداد (أ ف ب) 

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كلف الاتحاد العراقي لكرة القدم مدرّب المنتخب الأولمبي، الدولي السابق راضي شنيشل، لقيادة المنتخب الأول لـ«أسود الرافدين» في بطولة رباعية ودية مقررة في الأردن.
وكان وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال قد ذكر قبل عشرة أيام أن الظروف الراهنة حالت دون التعاقد مع مدرب أجنبي.
وينظّم الاتحاد الأردني لكرة القدم بطولة رباعية ودية بين 21 و27 سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات سوريا والعراق وعُمان إلى جانب منتخب «النشامى»، في إطار استعدادات الأخير لكأس آسيا 2023.
وهذه ثاني مهمة تدريبية مؤقتة لشنيشل في قيادة منتخب بلاده، بعدما أشرف على تدريبه في نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا لمدة 45 يوماً.
واستدعى الاتحاد العراقي قائمة ضمت 35 لاعباً من بينهم لاعبو المنتخب الأولمبي، استعداداً للمشاركة في البطولة الرباعية.
وضمت القائمة: جلال حسن، أحمد باسل، أحمد شاكر، حسن حبيب، أحمد عبد الحسين، مهند جعاز، حسين عمار، رسلان حنون، زيد تحسين، مناف يونس، كاردو صديق، مارتن حداد، علي فائز، ميرخاس دوسكي، حسن رائد، حمزة عدنان، أمجد عطوان، زيدان إقبال، ومحمّد علي عبود.
كما استُدعي محمّد قاسم، سجاد جاسم، إبراهيم بايش، بسام شاكر، أمين العماري، منتظر محمّد، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، وكاع رمضان، أحمد فرحان، منتظر عبد الأمير، حسين علي، أيمن حسين، أسو رستم، علاء عباس، وعلي الحمادي.

العراق
الأردن
شنيشل
عدنان درجال
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