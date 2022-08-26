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الرياضي

قرعة دور المجموعات لبطولة «يوروبا ليج»

قرعة دور المجموعات لبطولة «يوروبا ليج»
26 أغسطس 2022 16:08

 
 
 إسطنبول (د ب أ) 

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة  الدوري الأوروبي لكرة القدم، «يوروبا ليج» التي سحبت اليوم «الجمعة» في مدينة إسطنبول  التركية، فريق أرسنال الإنجليزي ضمن مجموعة متوازنة بينما يصطدم مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد، وروما مع ريال بيتيس.

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- المجموعة الأولى: أرسنال - آيندهوفن - بودو/جليمت - زيوريخ
- المجموعة الثانية: دينامو كييف - رين - فنربخشه - آيك لارنكا
- المجموعة الثالثة: روما - لودوجوريتس - ريال بيتيس - هلسنكي
- المجموعة الرابعة: براجا - مالمو- أونيون برلين - سان جيلواز
- المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد- ريال سوسيداد - شيريف تيراسبول - أومونيا نيقوسيا
- المجموعة السادسة: لاتسيو -  فينورد - ميدتيلاند - شتورم جراتس
- المجموعة السابعة: أولمبياكوس - قره باج - فرايبورج - نانت
- المجموعة الثامنة: النجم الأحمر - موناكو - فيرينتسفاروش- طرابزون سبور

الاتحاد الأوروبي
ريال سوسيداد
روما
ريال بيتيس
مانشستر يونايتد
يوروبا ليج
أرسنال
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