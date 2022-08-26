«صيفي الجو جيتسو» يختتم فعالياته



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم معسكر الجو جيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الجوجيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار فعالياته، بعد مرور 6 أسابيع، حقق خلالها نجاحاً كبيراً، واستقبل عدداً كبيراً من الرياضيين من محبي الجو جيتسو من جميع أنحاء الدولة.

وامتدّ المعسكر من 18 يوليو إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك في «جوجيتسو آرينا»، ومجموعة مختارة من المراكز الرياضية التابعة لـ UAEJJ Fitness في أبوظبي ودبي والعين.

واستقبلت الجلسات التدريبية الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، ما أتاح لهم استغلال العطلة الصيفية لصقل مهاراتهم وتعزيز الوعي برياضة الجو جيتسو، تمهيداً لرحلتهم الاحترافية في المستقبل.

واستقطب المعسكر المواهب الواعدة ضمن فئات منفصلة للمبتدئين والمتمرسين، على امتداد أربع صفوف يومياً من الاثنين إلى الجمعة، بما يتماشى مع خبرة الرياضيين ومستوى مهاراتهم.

وقال عبدالله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة باتحاد الجو جيتسو: حقق المعسكر الصيفي أهدافه ولاقى أصداء إيجابية للغاية لدى الصغار والشباب وأهاليهم، ويعكس العدد المتزايد للمشاركين في المعسكر والأهالي الراغبين بتسجيل أبنائهم جهود الاتحاد الحثيثة للنهوض برياضة الجو جيتسو في الدولة وتمهيد الطريق لأبطال المستقبل للتألق على الساحات الإقليمية والعالمية.

وقال جابر غانم أحد المشاركين في المعسكر: سعيد للغاية بمشاركتي في المعسكر الصيفي الذي قدم فرصة مثالية لممارسة رياضتي المفضلة والاستمتاع بالعطلة الصيفية، وأتاحت لنا الجلسات التدريبية تحسين مهاراتنا، والتعرّف على أساليب ونصائح مهمة تحت إشراف نخبة من المدربين.

وعبّر غانم الهاجري والد جابر عن سعادته الكبيرة بالفعاليات التي ينظمها الاتحاد، مؤكداً أن ولده حظي بفرصةٍ فريدة خلال المعسكر، وقال: دفعتني الجهود التي يبذلها اتحاد الجو جيتسو، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة إلى عدم التردد في تسجيل ابني في المعسكر عند التعبير عن رغبته بذلك، ويسعدني أن أراه مهتماً بهذه الرياضة المتميزة، خاصة مع الألقاب العديدة التي يحققها شباب الإمارات في البطولات الدولية.