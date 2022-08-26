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الرياضي

فريق كويتي في «دورينا»

فريق كويتي في «دورينا»
26 أغسطس 2022 22:00


 
دبي (الاتحاد)

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أعلن أحمد المدعث مالك أكاديمية سبورتي الرياضية لكرة القدم، عن مشاركة «سبورتي أف سي» في دوري الإمارات، ليكون أول فريق كويتي يشارك في «دورينا»، بعدما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة مشاركته رسمياً في دوري الدرجة الثالثة موسم 2022-2023.
وقال: نسجل اعتزازنا بهذه المناسبة المهمة في تاريخ الأكاديمية، ونشكر الاتحاد على تعاونه، وتجاوبه بتسجيل فريق الأكاديمية الأول ليكون أحد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثالثة «.
وأشار المدعث إلى أن أكاديمية سبورتي تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الكويتي لإدراج فريقها الأول، ضمن فرق دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، وقال: انتظرنا لمدة عام كامل دونما جدوى، ولم يأتنا الرد بالإيجاب أو السلب، الأمر الذي دعانا للبحث عن جهة رسمية خليجية، لنحقق عبرها حلم الكثير من أبناء الكويت، باللعب ضمن فرق تشارك في منافسات الدوري، وهو ما حققه الاتحاد الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي مشكوراً.
وذكر المدعث أن فريق «سبورتي أف سي» يتكون من 40 لاعباً مسجلين رسميا في الاتحاد الإماراتي، ووفق آلية الاتحاد الدولي المعتمدة بالتسجيل، وهم خليط بين نجوم الأكاديمية الذين تدرجوا في مختلف مراحلها السنية بالكويت، ولاعبي الكرة من الطلبة المبتعثين بالإمارات، بالإضافة إلى عدد من الأجانب، ونأمل أن يقدم الفريق تجربة ناجحة وموفقة في الدوري.

الإمارات
الكويت
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
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