«أذكياء العالم» يتنافسون على رقعة «شطرنج دبي»



رضا سليم (دبي)



يشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمقره في منطقة الممزر مساء غد «السبت»، تدشين النسخة الثانية والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بعد توقف عامين عن آخر نسخة بسبب تفشي جائحة »كوفيد 19».

وأكمل النادي استعداداته لتنظيم البطولة، والتي تشهد سنوياً توافد العديد من اللاعبين من خارج الدولة، بحثاً عن الألقاب الدولية، ورفع المعدل التصنيفي، ووجه النادي الدعوة لعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية الشطرنجية لحضور الحفل، وتستمر البطولة حتى 4 سبتمبر المقبل.

ويُعقد اليوم اجتماع اللاعبين وإجراء القرعة، بحضور عدد من اللاعبين واللاعبات، ويرأس الاجتماع المنظم الدولي سعيد يوسف شكري مدير البطولة، ومحمد الحسيني منسق عام البطولة، بحضور الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس الحكام وسيتم في الاجتماع عرض نظام البطولة، وإجراءات اللعب والمباريات، واعتماد برنامج جولات البطولة، ومواعيد بدء المباريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاستئناف المسؤولة عن حسم القرارات في أي شكوى فنية أو تنظيمية للمشاركين.

تضم البطولة عدداً من نخـبة اللاعبين في العالم واللاعبين الواعدين من مختلف قارات العالم، ممن توجوا خلال مسيرتهم الشطرنجية بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية، منهم 34 أستاذاً دولياً كبيراً، و32 أستاذاً دولياً و31 أستاذ اتحاد دولي، و5 أستاذة مرشحين، بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة، ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية، وأستاذة مرشحة.

ويتصدر تصنيف البطولة الروسي ألكسندر بريدكي بتصنيف ،2693 يليه الهندي أرجون إريقيسي المتوج قبل أيام ببطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج بتصنيف 2689، ولاعب إيران محمد أمين طبطبائي بتصنيف 2664، والموهبة الهندية براجاناندا بتصنيف 2661، والأرجنتيني ساندرو ماريكو بتصنيف 2657، والألماني ليفيو ديتير نيسيبيانو بتصنيف 2644.

ويشارك في البطولة لاعبان من المتوجين السابقين بالبطولة، وهم الأرميني المخضرم فلاديمير أكوبيان الفائز بالنسخة الأولى عام 1999 والهندي زبيجيت جوبتا الفائز ببطولة 2011.

وتضم البطولة العديد من المواهب الواعدة، منهم لاعبي منتخبات أوزبكستان وأرمينيا والهند الفائزين بميداليات أولمبياد الشطرنج التي أقيمت مؤخراً في الهند، حيث يشارك في البطولة لاعب منتخب أرمينيا سامويل تير ساهاكيان المتوج بفضية الأولمبياد، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من منتخب الهند الذي حل ثالثاً في الأولمبياد هم براجاناندا، وأديبان وراوناك سادواني.

ومن الدول العربية يشارك الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب في 2007 صاحب المسيرة الشطرنجية الحافلة على المستوى العربي والأفريقي، والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، والأستاذ الدولي القطري حسين عزيز، والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسي، وسعيد إسحاق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي الأستاذ الدولي والأستاذ الدولي عمران الحوسني.