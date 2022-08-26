السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أذكياء العالم» يتنافسون على رقعة «شطرنج دبي»

«أذكياء العالم» يتنافسون على رقعة «شطرنج دبي»
26 أغسطس 2022 15:25

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«صيفي الجو جيتسو» يختتم فعالياته
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا


يشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمقره في منطقة الممزر مساء غد «السبت»، تدشين النسخة الثانية والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بعد توقف عامين عن آخر نسخة بسبب تفشي جائحة »كوفيد 19».
وأكمل النادي استعداداته لتنظيم البطولة، والتي تشهد سنوياً توافد العديد من اللاعبين من خارج الدولة، بحثاً عن الألقاب الدولية، ورفع المعدل التصنيفي، ووجه النادي الدعوة لعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية الشطرنجية لحضور الحفل، وتستمر البطولة حتى 4 سبتمبر المقبل.
ويُعقد اليوم اجتماع اللاعبين وإجراء القرعة، بحضور عدد من اللاعبين واللاعبات، ويرأس الاجتماع المنظم الدولي سعيد يوسف شكري مدير البطولة، ومحمد الحسيني منسق عام البطولة، بحضور الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس الحكام وسيتم في الاجتماع عرض نظام البطولة، وإجراءات اللعب والمباريات، واعتماد برنامج جولات البطولة، ومواعيد بدء المباريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاستئناف المسؤولة عن حسم القرارات في أي شكوى فنية أو تنظيمية للمشاركين.
تضم البطولة عدداً من نخـبة اللاعبين في العالم واللاعبين الواعدين من مختلف قارات العالم، ممن توجوا خلال مسيرتهم الشطرنجية بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية، منهم 34 أستاذاً دولياً كبيراً، و32 أستاذاً دولياً و31 أستاذ اتحاد دولي، و5 أستاذة مرشحين، بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة، ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية، وأستاذة مرشحة.
ويتصدر تصنيف البطولة الروسي ألكسندر بريدكي بتصنيف ،2693 يليه الهندي أرجون إريقيسي المتوج قبل أيام ببطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج بتصنيف 2689، ولاعب إيران محمد أمين طبطبائي بتصنيف 2664، والموهبة الهندية براجاناندا بتصنيف 2661، والأرجنتيني ساندرو ماريكو بتصنيف 2657، والألماني ليفيو ديتير نيسيبيانو بتصنيف 2644.
ويشارك في البطولة لاعبان من المتوجين السابقين بالبطولة، وهم الأرميني المخضرم فلاديمير أكوبيان الفائز بالنسخة الأولى عام 1999 والهندي زبيجيت جوبتا الفائز ببطولة 2011.
وتضم البطولة العديد من المواهب الواعدة، منهم لاعبي منتخبات أوزبكستان وأرمينيا والهند الفائزين بميداليات أولمبياد الشطرنج التي أقيمت مؤخراً في الهند، حيث يشارك في البطولة لاعب منتخب أرمينيا سامويل تير ساهاكيان المتوج بفضية الأولمبياد، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من منتخب الهند الذي حل ثالثاً في الأولمبياد هم براجاناندا، وأديبان وراوناك سادواني.
ومن الدول العربية يشارك الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب في 2007 صاحب المسيرة الشطرنجية الحافلة على المستوى العربي والأفريقي، والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، والأستاذ الدولي القطري حسين عزيز، والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسي، وسعيد إسحاق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي الأستاذ الدولي والأستاذ الدولي عمران الحوسني.

 

دبي
الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©