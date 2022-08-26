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الرياضي

«نجم الريال» يتطلع إلى «الحلم الأكبر»!

«نجم الريال» يتطلع إلى «الحلم الأكبر»!
26 أغسطس 2022 14:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تحدث النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة «34عاماً»، مهاجم وقائد ريال مدريد الإسباني، عن طموحاته وتطلعاته المستقبلية مع منتخب بلاده الذي يشارك خلال نوفمبر المقبل في كأس العالم بقطر.
وجاء ذلك على هامش حفل إجراء قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد 2022-2023، وتوزيع جوائز الأفضل في الموسم المنتهي في احتفالية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حيث فاز بنزيمة بلقب أفضل لاعب أوروبي، بينما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال بلقب أفضل مدرب.
بنزيمة الذي فاز بكل شيء مع ناديه الإسباني في الموسم المنتهي، حيث حصل على لقب الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والسوبر الأوروبي، ما جعله المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال إنه يحلم بالفوز بكأس العالم مع «الديوك»، من دون أن ينسى السنوات العاصفة التي ابتعد فيها عن المنتخب، وحرم بسببها من المشاركة في مونديال روسيا 2018.
وأضاف: ليس لدي ما أثبته لأحد، فأنا لا ألعب كرة القدم من أجل ذلك، وإنما ألعبها لأنني أحبها، والألقاب التي حققتها في الموسم المنتهي مع «الميرنجي» كلها إنجازات رائعة، ولكن مع المنتخب الوطني، هناك شيء آخر، ومجموعة أخرى وعالم آخر، عالم عاد إليه كريم قبل «يورو 2021» بعد طول غياب، وأصبح عنصراً رئيسياً لا غنى عنه في تشكيلة «الديوك»، ويبقى على كريم أن يثبت أنه يمكنه مساعدة المنتخب في الاحتفاظ ببطولة كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي. 

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ويقول بنزيمة في تصريحاته إنه يأمل أولاً أن يلعب كأس العالم، ويتمنى أن يكون ضمن المجموعة المختارة، وأن يسهم مع زملائه في الوصول إلى المباراة النهائية، والفوز باللقب، لأنه يرغب بشدة في ذلك، ولكنه استدرك قائلاً: هناك الكثير من المنتخبات، والكثير من اللاعبين الذين يريدون ذلك أيضاً، إنها م جرد أحلام لنا جميعاً.
وأضاف: كنت أحلم وأنا صبي صغير بأن أفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية وكأس العالم، واليوم أتطلع بشغف إلى تحقيق الحلم الأكبر بالفوز بكأس العالم، سيكون ذلك شيئاً رائعاً.

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