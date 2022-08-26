أبوظبي تحتضن «حفل النجوم» في «قصر الإمارات»



معتز الشامي (دبي)



تحتضن العاصمة أبوظبي، في الساعة السابعة مساء غد «السبت»، حفل جوائز رابطة المحترفين للموسم 2021-2022، والذي تنظمه الرابطة سنوياً، لتكريم النجوم والفائزين، في مختلف الفئات والجوائز، وذلك بفندق «قصر الإمارات»، بحضور نجوم الموسم من لاعبين ومدربين.

ويشهد الحفل هذه المرة، تنافساً كبيراً بين نجوم الموسم الماضي في كل الفئات، كما تترقب الجماهير نتيجة ما تسفر عنه اختيارات الجماهير اللجنة المسؤولة عن الاختيارات،

وتنقسم جوائز حفل جوائز رابطة المحترفين إلى 3 فئات رئيسية، وهي جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والقائد لأفضل مدرب، والفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، والفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بجانب أفضل لاعب من اختيار الجمهور، أجمل هدف، وأفضل منصة رياضية رقمية.

وتضم الجوائز المبنية على الإحصائيات، جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

وضمت قائمة «القائمة المختصرة» لـ «حفل جوائز رابطة المحترفين»، 24 مرشحاً، بعد إغلاق باب التصويت الذي استمر من 5 إلى 10 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي، وسط إقبال كبير من المشاركين والجماهير.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي هم إسماعيل مطر «الوحدة»، بندر الأحبابي «العين»، علي صالح «الوصل»، ولجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي: سفيان رحيمي، لابا كودجو «العين»، كايو لوكاس «الشارقة»، ولجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي: محمد عباس «العين»، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، ولجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة: إريك جورجينيس «العين»، عثمان كامارا «الشارقة»، عصام فائز «عجمان»، ولجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى: خالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة»، محمد الشامسي «الوحدة»، ولجائزة القائد لأفضل مدرب: سيرجي ريبروف «العين»، جوران «عجمان»، أورلاريو كوزمين «الشارقة»، ولجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور: علي مبخوت «الجزيرة»، سفيان رحيمي «العين»، عمر خربين «الوحدة»

فيما يتنافس على جائزة «أجمل هدف»: لابا كودجو «العين» أمام الوحدة، علي صالح «الوصل» أمام شباب الأهلي، إسماعيل مطر «الوحدة» أمام العروبة.