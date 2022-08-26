«الزعيم» يختتم الإعداد بـ «التجربة التاسعة»

معتز الشامي (دبي)



تفتح شركة الكرة بنادي العين، ملف اللاعب المقيم الذي تم تغيير مسماه إلى فئة اللاعب المؤهل لتمثيل المنتخبات الوطنية، وذلك للبحث عن أفضل الحلول لتسجيل لاعب بديل لكوامي الذي تم منحه الجنسية، ليكون مؤهلاً للعب مع المنتخبات الوطنية بنهاية الموسم الجاري.

ويحتاج «الزعيم» إلى استكمال قائمة «المقيمين»، أو المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، والذين يبلغ عددهم 5 لاعبين، في القائمة الموسعة لأندية المحترفين، خلال الموسم الجديد، والتي تقرر أن تكون 30 بدلاً من 36 لاعباً، كما كان الوضع خلال الموسم الماضي.

ويعد كوامي من أبرز اللاعبين في مركز الدفاع وأكثرهم جاهزية، ويمثل ضمه للمنتخبات خطوة إيجابية، خاصة أنه سيكون حاضراً في تشكيلة المنتخب مستقبلاً، خاصة أن الاتحاد الدولي «الفيفا»، يدرس تقليص فترة السماح للاعبين باللعب مع منتخبات الدول التي تمنحهم الجنسية، إلى 3 بدلاً من 5 سنوات، كما يفرض القانون حالياً، وفي حال تعديل ذلك الشرط يصبح كوامي جاهزاً للانضمام لتشكيلة المنتخب فوراً، لأنه سيصل إلى 4 سنوات في الدوري منتصف الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر، تبحث شركة الكرة الخيارات المتاحة، والمراكز المتوقع الاستفادة منها، وفي حال التوصل إلى لاعب يحقق طموحات الفريق، وفق رؤية الجهاز الفني سيتم التعاقد معه، أو تأجيل ملف التعاقد مع مقيم جديد، في يناير المقبل للحصول على الوقت الكافي للبحث عن أبرز الخيارات التي يمكنها أن تصب في مصلحة منظومة الأداء.

فيما يواصل العين تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، الذي يدخله «الزعيم» بطموحات الدفاع عن اللقب، حيث خاض 9 مباريات بواقع 7 «وديات» في معسكري ألمانيا والنمسا، ومباراة أمام خورفكان، انتهت بفوز «البنفسج» 3-1، ويلتقى اليوم «الجمعة» الرفاع البحريني، في ختام التجارب الودية للتحضير للموسم، والبداية بمواجهة عجمان في مستهل مشواره ببطولة الدوري الذي ينطلق بالجولة الأولى 2 و3 سبتمبر المقبل.

ويهتم الجهاز الفني بقيادة سيرجي ريبروف بالتجارب لمنح جميع اللاعبين الفرصة اللازمة، للوقوف على قدرات الجميع، حاصة الثلاثي الجدد في قائمة الفريق، بالإضافة إلى باقي العناصر المتوقع أن يكون لها دور في المنافسة على جميع الألقاب مع «الزعيم».