«سبيكرس كورنر» يواجه تحدي «الساحل الغربي»



أبوظبي (الاتحاد)



بعد مواجهته للخيول الأكبر سناً ذات المستوي العالي، يتجه «سبيكرس كورنر» لجودلفين بإشراف المدرب الأميركي بيل موت، إلى الساحل الغربي، للمنافسة في سباق بات أوبراين، البالغ جائزته 250 ألف دولار، ويقام غداً «السبت» بمضمار ديل مار.

وكان من المقرر في البداية، أن يخوض ابن «ستريت سينس» سباق في الفئة الأولى، البالغ جائزته 600.000 دولار في اليوم نفسه في ساراتوجا، وبدلاً من ذلك، سيواجه التحدي من نخبة الخيول في سباق أوبراين البالغ طوله 1400 متر.

وحصد «سبيكرس كورنر» أول فوز له من الفئة الأولى في كارتر للتكافؤ 9 أبريل الماضي في أكودكت، وجاء ذلك عقب فوزين رائعين على مسافة الميل، في جلف ستريم بارك هذا الموسم، أولهما في سباق فريد دبليو هوبر ستيكس للفئة الثالثة في يناير، وثانيهما بسباق جلف ستريم بارك مايل للفئة الثانية في مطلع مارس.

وتحوّل «سبيكرس كورنر» إلى الحصان الذي كان يطمح في وصوله إلى هذا المستوى، وكان يحظى بتقدير كبير للغاية، قبل أن يخوض مشاركته الأولى، وبعدها تعرض لاثنين من العوارض الصحية الخفيفة، وتم التركيز على معرفة رغبات الحصان.

وسيقود «سبيكرس كورنر» للمرة الأولى الفارس مايك سميث نزيل مقصورة الشهرة في السباقات الأميركية، من البوابة «8»، ويعد سباق بات أوبراين، بوابة للتأهل إلى سباق البريدرز كب مايل الرملي للفئة الأولى 5 نوفمبر المقبل بمضمار كينلاند.