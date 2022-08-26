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الرياضي

نوريس «القلب القاسي» مع ريكاردو!

نوريس «القلب القاسي» مع ريكاردو!
26 أغسطس 2022 11:20

 
سبا-فرانكورشان (رويترز) 

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قال لاندو نوريس سائق فريق مكلارين، إنه لا يتعاطف مع زميله دانييل ريكاردو، بعد إعلان السائق الأسترالي انفصاله عن البطل السابق هذا الأسبوع.
وسيترك ريكاردو الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له في نهاية الموسم، قبل عام واحد على انتهاء عقده الحالي.
وقال نوريس للصحفيين في سباق جائزة بلجيكا الكبرى لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات: لا أشعر أنه يتعين عليك التعاطف مع أي سائق لأنهم لم يتمكنوا من القيام بعمل جيد، الناس ربما يكرهونني لقول ذلك.
وأحرز ريكاردو هذا الموسم 19 نقطة فقط، وكان أعلى مركز يحققه هو السادس، مقارنة بما حققه نوريس، وهو 76 نقطة من 13 سباقاً، وتحقيقه للمركز الثالث في إيمولا.
وقال نوريس إنه كان يركز فقط على أدائه وليس زميله في الفريق. وأضاف: ليست وظيفتي التركيز على شخص آخر، أنا ليس مدرب سائق، أنا هنا لتقديم أفضل ما لدي، لذلك من الصعب عندما يبدأ الناس في الحصول على هذا التوقع، بأن وظيفتي هي أيضاً البدء في القيام بهذه الأشياء الأخرى والمساعدة ووصف هذا والقيام بذلك.
وأضاف: الأمر كذلك أنني إذا لم أؤدي بشكل جيد عدة أعوام، فقد تكون أيضاً نهاية مسيرتي في «الفورمولا -1». 

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